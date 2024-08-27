МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

3 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения этим операторам о необходимости отменить дополнительную плату в Крыму и Севастополе: "Речь идёт о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя.