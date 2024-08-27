Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Так это сын дворника тебя спрашивал - "А ты знаешь, кто у меня родители?" Или сынок владельца рынка?«Дайте нам гражда...
  • Aнатолий Райков
    Ни чего я Дима не перепутал.Я знаю и так,кто работает на стройке,а кто работает просто дворником.И думаешь все в Росс...«Дайте нам гражда...
  • Дмитрий Бакланов
    Вы мажоров-среднеазиатов с детьми мигрантов перепутали. Кто у него родители - дворник с техничкой у него родители. Ну...«Дайте нам гражда...

МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

3 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения этим операторам о необходимости отменить дополнительную плату в Крыму и Севастополе: "Речь идёт о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх