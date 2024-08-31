В Нидерландах активно используют автомобили Lada

Всего в стране насчитывается около 1000 экземпляров этой марки.Отечественная автомобильная марка Lada продолжает сохранять свои позиции на рынке Нидерландов, где сейчас на учёте почти 1000 таких авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
- Антон Долин* захотел поставить Россию на колени. Прозвучал ультиматум
- Вскрылась уловка мигрантов с пособиями: "Матери-одиночки" из Средней Азии получают больше русских
Свежие комментарии