Как приготовить суп для прикорма: 5 главных правил первого блюда для годовалого ребёнка

Спойлер: никакого мясного бульона! фото: Shutterstock/Fotodom.ruВсе рекомендации педиатров утверждают: ближе к году в рацион грудничка необходимо вводить суп, ведь это очень полезное и питательное блюдо для ребёнка.
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