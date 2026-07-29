Бюджетный смартфон Samsung с батареей 6000 мАч. Раскрыты характеристики Samsung Galaxy A08 4G

Мощность зарядки составит 15 ВтSamsung готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Galaxy A08 4G. Новинка появилась в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC), благодаря чему стали известны некоторые характеристики устройства.
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