Друзья раскритиковали 82-летнего Майкла Дугласа за пошлые сцены в мемуарах

Голливудский актер Майкл Дуглас столкнулся с критикой после публикации откровенных сексуальных сцен и личных признаний в своих новых мемуарах.
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