Мировое обозрение

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Эксперт Бабин рассказал, продолжит ли дешеветь евро

Эксперт Бабин рассказал, продолжит ли дешеветь евро

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Укрепление российской валюты на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков и сильный доллар в ожидании ужесточения монетарной политики в США оказывают давление на курс евро, который на следующей неделе может проверить на прочность уровень 82,8 рубля, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

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