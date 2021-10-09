Эксперт Бабин рассказал, продолжит ли дешеветь евро

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Укрепление российской валюты на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков и сильный доллар в ожидании ужесточения монетарной политики в США оказывают давление на курс евро, который на следующей неделе может проверить на прочность уровень 82,8 рубля, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.