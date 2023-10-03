"Птицы" НАТО стали надёжными предвестниками: Над Севастополем сбит дрон

Перед атакой Севастополя над Чёрным морем резко активизировались натовские беспилотники.Запад выдаёт сам себя: теперь манёвры беспилотников НАТО явственно указывают русской системе ПВО о предстоящих атаках со стороны Украины.
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