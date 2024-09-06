"Ни капли не сомневаемся в его победе": Папин – о бое Кузьмина с Севейджем

Обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин заявил, что ни капли не сомневается в победе российского боксера Сергея Кузьмина, который сойдется в главном кулачном бою "Бойцовского клуба РЕН ТВ" с американцем ДеАндре Севейджем.