"Ни капли не сомневаемся в его победе": Папин – о бое Кузьмина с Севейджем

Обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин заявил, что ни капли не сомневается в победе российского боксера Сергея Кузьмина, который сойдется в главном кулачном бою "Бойцовского клуба РЕН ТВ" с американцем ДеАндре Севейджем.
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