Семейный конфликт Бруклина Бекхэма осложняет отношения с родителями

Бруклин Бекхэм провел выходные вместе с женой Николой Пельтц на яхте Элтона Джона в Ницце. Примечательно, что родители Бруклина отдыхали на расстоянии всего нескольких километров от сына, что подчеркивает сложную семейную ситуацию.