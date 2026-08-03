Семейный конфликт Бруклина Бекхэма осложняет отношения с родителями

Бруклин Бекхэм провел выходные вместе с женой Николой Пельтц на яхте Элтона Джона в Ницце. Примечательно, что родители Бруклина отдыхали на расстоянии всего нескольких километров от сына, что подчеркивает сложную семейную ситуацию.
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