Встал на протезы и вновь на передовую: с Героем России познакомили школьников Уссурийска

Пример стойкости и мужества своими глазами увидели воспитанники федерации кикбоксинга Уссурийска. С юными спортсменами встретился кавалер пяти орденов Мужества и Герой России, вернувшийся со специальной военной операции после ранения, но готовый вновь встать на защиту Родины.