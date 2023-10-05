Встал на протезы и вновь на передовую: с Героем России познакомили школьников Уссурийска

Пример стойкости и мужества своими глазами увидели воспитанники федерации кикбоксинга Уссурийска. С юными спортсменами встретился кавалер пяти орденов Мужества и Герой России, вернувшийся со специальной военной операции после ранения, но готовый вновь встать на защиту Родины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии