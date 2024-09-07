Мощный сидерат как альтернатива горчице – осенью сею и от проволочника и фитофтору счищает вмиг: после картошки и томатов идеально Евгения КомароваПосле завершения сбора урожая, огородники с многолетним опытом рекомендуют применять сидераты для улучшения качества почвы и защиты от вредителей.
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