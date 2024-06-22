Секретное оружие против возрастного жира: как пара ложек может изменить ваш вес Ирина ОрлонскаяЛюди стремятся похудеть по разным причинам, включая улучшение здоровья, повышение самооценки, улучшение физической формы, достижение определенного внешнего вида или привлекательности, улучшение общего самочувствия, уменьшение риска развития различных заболеваний и увеличение энергии.