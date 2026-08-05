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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить по уголовному делу о нападении бездомных собак на ребенка в Иркутской области

Председатель Следственного комитета поручил доложить по уголовному делу о нападении бездомных собак на ребенка в Иркутской области

В средствах массовой информации сообщалось, что 31 июля 2026 года во дворе жилого дома на проспекте Мира в городе Усть-Илимске бродячие собаки напали на 9-летнего мальчика, причинив ему телесные повреждения.

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