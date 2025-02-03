🇺🇦Сотрудники СС ТЦК на Украине продолжают грести всех подряд☠️ ➖Украинские военкомы уже начали загребать тысячами молодых людей, в том числе тех, кому от 18 до 25 лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦Сотрудники СС ТЦК на Украине продолжают грести всех подряд☠️ ➖Украинские военкомы уже начали загребать тысячами молодых людей, в том числе тех, кому от 18 до 25 лет.
Свежие комментарии