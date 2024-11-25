Скончался известный армянский каратист Мкртыч Казарян

Погибший был многократным победителем национальных и международных первенств.В мире армянского спорта произошла трагедия — ушёл из жизни 33-летний Мкртыч Казарян, который был одним из самых ярких представителей каратэ в стране.
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