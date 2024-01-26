Ladoga начала продавать китайский виски под своим брендом Kubao

Производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s и др.) приступил к производству виски под своим брендом Kubao на китайской Goalong Distillery, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию.
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