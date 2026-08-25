Проект «Потерялся? Не уходи!» помог уже 47 детям вернуться в транспорте к родителям

В честь пятилетия проекта «Потерялся? Не уходи!» на Южном речном вокзале проведут лекции, игры и раздадут призы, а заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, тем временем, рассказал о первых итогах проекта.
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