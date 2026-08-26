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Психоаналитик Джентиле отметила, что идентифицировать «хобосексуала» мгновенно практически невозможно

Психоаналитик Джентиле отметила, что идентифицировать «хобосексуала» мгновенно практически невозможно

Психоаналитик Камила Джентиле в интервью изданию Metropoles рассказала о том, как распознать так называемого «хобосексуала» — человека, который вступает в романтические отношения исключительно с целью решения своих жилищных и финансовых проблем за счет партнера.

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