В Совбезе назвали мерзкими вечеринки звезд в клубах на фоне СВО

Помощник секретаря Совбеза Мухитов назвал мерзкими вечеринки звезд на фоне СВО Вечеринки в различных ночных клубах с участием звезд шоу-бизнеса выглядят непозволительно мерзко на фоне того, как российские военнослужащие сражаются в зоне проведения спецоперации.
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