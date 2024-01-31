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В Совбезе назвали мерзкими вечеринки звезд в клубах на фоне СВО

В Совбезе назвали мерзкими вечеринки звезд в клубах на фоне СВО

Помощник секретаря Совбеза Мухитов назвал мерзкими вечеринки звезд на фоне СВО Вечеринки в различных ночных клубах с участием звезд шоу-бизнеса выглядят непозволительно мерзко на фоне того, как российские военнослужащие сражаются в зоне проведения спецоперации.

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