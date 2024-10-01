Октябрь на Южном Урале будет теплее, чем обычно, но возможны сюрпризы

Октябрь на Южном Урале обещает быть относительно теплым и сухим. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в октябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается на уровне +5, +7°, что на 1,5° выше нормы (норма +2,+5°).