Октябрь на Южном Урале будет теплее, чем обычно, но возможны сюрпризы

Октябрь на Южном Урале обещает быть относительно теплым и сухим. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в октябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается на уровне +5, +7°, что на 1,5° выше нормы (норма +2,+5°).
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