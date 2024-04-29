"Мы займёмся серьёзным обновлением кабмина": Путин рассказал, кому хочет доверить управление страной

Natalia Ivanova

Ага...... Решетникова из Перми дальше будете продвигать? По уголовному делу в Перми, где был распотрашён очередной фонд - одна ( главная ) свидетельница сгинула, а вторую уже посадили - а они брали деньги из фонда на содержание семейки Решетникова - и тот не отказывался - даже носки и зубную пасту покупал не на свои. Все материалы в доступных публикациях. Как так то? После того, как опустошил фонды и посадили тёток его обслуживающих - Решетников пошёл на повышение в Москву.