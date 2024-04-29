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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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"Мы займёмся серьёзным обновлением кабмина": Путин рассказал, кому хочет доверить управление страной

"Мы займёмся серьёзным обновлением кабмина": Путин рассказал, кому хочет доверить управление страной

По словам президента, высказанных им на заседании Совета законодателей, - после окончания спец операции нужно поощрять тех, кто отличился на фронте, идти в политику и органы государственной власти.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Ага...... Решетникова из Перми дальше будете продвигать? По уголовному делу в Перми, где был распотрашён очередной фонд - одна ( главная ) свидетельница сгинула, а вторую уже посадили - а они брали деньги из фонда на содержание семейки Решетникова - и тот не отказывался - даже носки и зубную пасту покупал не на свои. Все материалы в доступных публикациях. Как так то? После того, как опустошил фонды и посадили тёток его обслуживающих - Решетников пошёл на повышение в Москву.
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17 час.
В
Владимир
Надо не дополнять органы власти, в которых и так полно чиновников, а замещать их на новых, не вороватых и честных.
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16 час.

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