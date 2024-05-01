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Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Авторы документа считают, что такое решение позволит обеспечить достойный уровень жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций В Госдуме предлагают увеличить размер МРОТ для россиян с 19,2 тыс.

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