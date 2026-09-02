Названы 4 знака Зодиака, которых накроет лавина денег

Кого с 3 сентября полюбят Деньги? Сентябрь 2026 года начнется с мощного финансового импульса, который заставит кошельки нескольких знаков зодиака буквально трещать по швам.
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