Деньги отчет любят

На прошлой неделе сотрудники ФСБ и полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность преступной группы, которая похитила 90 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2020–2022 годах на стимулирование поездок в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».