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Тульские новости

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В поселке Поддубный в Узловском районе местный пёс держит в страхе жителей

В поселке Поддубный в Узловском районе местный пёс держит в страхе жителей

По словам местных, когда хозяева выпускают собаку гулять, вся округа в страхе расходится по домам.В поселке Поддубный Узловского района Тульской области собака на самовыгуле терроризирует местных жителей.

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