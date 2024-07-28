В поселке Поддубный в Узловском районе местный пёс держит в страхе жителей

По словам местных, когда хозяева выпускают собаку гулять, вся округа в страхе расходится по домам.В поселке Поддубный Узловского района Тульской области собака на самовыгуле терроризирует местных жителей.
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