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Представлена бритва Philips с экраном, датчиками давления, срезом до 0,08 мм и автономностью 2 месяца

Представлена бритва Philips с экраном, датчиками давления, срезом до 0,08 мм и автономностью 2 месяца

Производитель заявляет, что она позволяет сохранять кожу гладкой до 24 часов Philips представила флагманскую электробритву Series 9 Ultra, которая отличается наличием экрана.

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