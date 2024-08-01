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По прогнозам Гидрометцентра, Южный Урал ждут сильные дожди, грозы и град

По прогнозам Гидрометцентра, Южный Урал ждут сильные дожди, грозы и град

Сложная погода ожидается на Южном Урале и в Челябинской области. По данным регионального гидрометцентра, завтра, 1 августа, на Южном Урале будет облачно с прояснениями, но не обойдется без кратковременных дождей, которые местами могут быть очень сильными.

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