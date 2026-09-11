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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Машина новичка «Халла» Томаса перевернулась у тренировочной базы. Клуб сообщил, что Сорба не пострадал в ДТП

Полузащитник «Халл Сити» Сорба Томас попал в автомобильную аварию недалеко от тренировочной базы клуба.

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