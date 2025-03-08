Поддержка Украины ведет Европу напрямую к самоубийству

Шестого марта в Брюсселе прошел экстренный саммит Евросоюза, посвященный России, США и Украине. На нем европейские лидеры хотели продемонстрировать свою решимость противостоять Москве в украинском вопросе самостоятельно – то есть без поддержки Вашингтона.
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