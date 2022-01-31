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Тренер начал душить судью во время матча американских молодежных команд

Тренер начал душить судью во время матча американских молодежных команд

Во время матча американских молодежных команд произошел инцидент с участием тренера и судьи. Недовольный работой судьи тренер в какой-то момент схватил того за шею двумя руками и начал душить.

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