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В США судят отставного военного за продажу Китаю «секретов» о HIMARS и Bradley

В США судят отставного военного за продажу Китаю «секретов» о HIMARS и Bradley

41-летний Руою Дуан из Хиллсборо (американский штат Орегон) признал себя виновным в сговоре с целью незаконного получения и передачи информации о национальной обороне США.

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