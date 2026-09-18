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Наука и Техника

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Т-90М без маскировки: что удалось рассмотреть на День танкиста

Т-90М без маскировки: что удалось рассмотреть на День танкиста

Когда речь заходит о современной российской бронетехнике, многие привыкли видеть лишь силуэты, скрытые маскировочными покрытиями.

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