В ДНР сообщили о 66 обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки

Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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