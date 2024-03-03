Москалькова назвала слабой реакцию ООН и ОБСЕ на обстрелы ВСУ мирных жителей

Правозащитные структуры ООН, Совета Европы (СЕ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) демонстрируют слабую реакцию на данные о регулярных обстрелах территорий, на которых находятся мирные жители, со стороны формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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