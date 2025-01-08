Юрий Ильинов

Украина не переживёт ещё год: инсайдеры раскрыли причины победы России В США заявили, что Украина не переживёт ещё один год боевого противостояния. Об этом говорит колоссальный ущерб от вооружённого конфликта. Вашингтон отметил неспособность Украины справиться с военным противостоянием. Киев не сможет пережить ещё один год боевого конфликта, написал The Washington Post. В США подчеркнули колоссальные потери украинских формирований и живой силы. При этом заявленная цифра в 400 тысяч убитых и раненых солдат ВСУ слишком занижена. Военные действия оказались слишком разрушительными, отметили в материале американского издания. Авторы публикации заявили, что российская сторона довела военный конфликт до «переломной точки». ВС РФ активно продвигаются в районах Курахова и Покровска. В этот момент Запад не должен вмешиваться в процесс решения противостояния, заявляют авторы публикации. В США должны не допустить усиления России по причине украинского кризиса, написал The Washington Post. Стоит отметить, на Украине ожидают скорого решения конфликта, о чём говорят громкие заявления. Ранее «РЕГИОН ОНЛАЙН» писал, что в Киеве назвали потенциальную дату разрешения ситуации. Журналист рассказал о ключевой встрече лиц, способных положить конец военным действиям. Зеленский рассекретил цели операции ВСУ в Курске