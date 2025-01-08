«Контракты аннулировать, оружие вернуть»: Алиев потребовал прекратить вооружение Армении, назвав Ереван угрозой безопасности Южному Кавказу В Ереване должны понять, что Азербайджан не является для Армении источником опасности.
«Контракты аннулировать, оружие вернуть»: Алиев потребовал прекратить вооружение Армении, назвав Ереван угрозой безопасности Южному Кавказу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Украина не переживёт ещё год: инсайдеры раскрыли причины победы России В США заявили, что Украина не переживёт ещё один год боевого противостояния. Об этом говорит колоссальный ущерб от вооружённого конфликта. Вашингтон отметил неспособность Украины справиться с военным противостоянием. Киев не сможет пережить ещё один год боевого конфликта, написал The Washington Post. В США подчеркнули колоссальные потери украинских формирований и живой силы. При этом заявленная цифра в 400 тысяч убитых и раненых солдат ВСУ слишком занижена. Военные действия оказались слишком разрушительными, отметили в материале американского издания. Авторы публикации заявили, что российская сторона довела военный конфликт до «переломной точки». ВС РФ активно продвигаются в районах Курахова и Покровска. В этот момент Запад не должен вмешиваться в процесс решения противостояния, заявляют авторы публикации. В США должны не допустить усиления России по причине украинского кризиса, написал The Washington Post. Стоит отметить, на Украине ожидают скорого решения конфликта, о чём говорят громкие заявления. Ранее «РЕГИОН ОНЛАЙН» писал, что в Киеве назвали потенциальную дату разрешения ситуации. Журналист рассказал о ключевой встрече лиц, способных положить конец военным действиям. Зеленский рассекретил цели операции ВСУ в Курске
Ответить
20 час.
Юрий Ильинов
Бои под Курском, наступление под Покровском. Ситуация в зоне конфликта к 8 января ВС РФ зачистили от остатков ВСУ населенный пункт Русское Поречное Российские войска продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины и контртеррористической операции в Курской области. По состоянию к 8 января на фронтах наблюдается следующая обстановка: Курское направление В результате кровопролитных боёв ВСУ исчерпали наступательный потенциал в направлении Большого Солдатского. В районе Малой Локни со стороны Кругленького российские морпехи провели несколько успешных атак. Немного севернее продолжаются бои в районе Погребков. Накануне ВС РФ зачистили от остатков ВСУ населенный пункт Русское Поречное. Начались бои за Черкасское Поречное. В окрестных полях продолжаются бои, противник предпринимает попытки контратак, в том числе при поддержке бронетехники. Восточнее окончательно был освобожден Бердин. Краснолиманское направление Российские подразделения наступают в Ивановке, на правом берегу реки Жеребец. Торецк В городе продолжаются ожесточённые бои. Украинские ресурсы сообщают, что ВС РФ перебросили в Торецк серьезные резервы. Российские подразделения заняли здание школы № 3 в центральной части города. Красноармейское (Покровское) направление ВС РФ наступают в районе Воздвиженки и Елизаветовки в направлении трассы Красноармейск-Константиновка. В 4 км южнее Красноармейска идут бои на линии Лысовка-Даченское-Зелёное. С юго-запада от города российские войска наступают в сторону Зверево и Котлино.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии