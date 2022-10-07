Очень вкусно получается, рецепт проверенный годами

Это очень вкусный, проверенный годами рецепт! Я даже не помню, откуда у меня этот рецепт, но я пользуюсь им уже очень давно! Для нас это лучшая аджика, которую мы когда-либо ели! Я подаю его с любым сопровождением, с мясом, я просто намазываю его на хлеб и ем, это очень вкусно! Пол-литровая банка уходит быстро! Я уже сделала 12 баночек, но не думаю, что их хватит до зимы, поэтому сделаю еще несколько! Я дала этот рецепт всем своим друзьям, они все довольны и едят его с большим удовольствием! Я тоже поделюсь с вами этим рецептом! Чтобы приготовить вкусную пряную аджику, я сначала беру 5 яблок, режу их на клинья, удаляю семена и сердцевину.