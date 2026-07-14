Налоговая служба Великобритании вводит принцип налогообложения «нет прибыли – нет убытка» для криптокредитования и пулов ликвидности

Налоговая служба Великобритании (HMRC) будет рассматривать определенные сделки, связанные с криптокредитованием и пулами ликвидности, как «нет прибыли – нет убытка», откладывая уплату налога на прирост капитала до тех пор, пока пользователь не совершит экономическую продажу базовой криптовалюты.
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