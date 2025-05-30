Братушки обещают исправитьсяВучич заявил, что Белград проверит все договоры о поставках оружия от сербских компаний и расторгнет сделки, связанные с УкраинойПосле заявления пресс-службы СВР о непрямых поставках сербского оружия на Украину, президент Александр Вучич сообщил, что все договоры с неясным конечным получателем пройдут проверку — сформирована рабочая группа с российскими партнерами.
Братушки обещают исправиться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина Бунина
"Горбатого могила исправит." От таких братьев надо держаться подальше, чтобы не получать нож в спину.
Ответить
15 час.
Ольга Каширина
Ему верить нельзя.
Ответить
10 час.
Alex Nемо
Ну по крайней мере не врет. Будут продавать тем кто больше заплатит. А на сегодня это уркаина, поскольку платит не своими, а тем что ЕС с США бесплатно подарят. Да еще и азербутия в эту компашку старательно вписывается...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии