Братушки обещают исправиться

Alex Nемо

Ну по крайней мере не врет. Будут продавать тем кто больше заплатит. А на сегодня это уркаина, поскольку платит не своими, а тем что ЕС с США бесплатно подарят. Да еще и азербутия в эту компашку старательно вписывается...