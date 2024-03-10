Роль Умберто Нобиле и Феличе Трояни в развитии советско-итальянского сотрудничества в области дирижаблестроения

Какую роль сыграли Умберто Нобиле и Феличе Трояни в развитии советского дирижаблестроения? Почему Нобиле согласился возглавить «Дирижаблестрой» и как он относился к СССР? Как конфликт между Нобиле и Трояни повлиял на работу итальянских инженеров.