Премьер Чехии сообщил о готовности страны перейти на поставки нефти по западному маршруту

Премьер Чехии Петр Фиала сообщил о готовности страны перейти на поставки нефти по западному маршруту через трансальпийский трубопровод TAL и германский IKL в случае прекращения поставок топлива из России по трубопроводу «Дружба».
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