Русь православные
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Русь православные

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25.08.24==Святая Русь

25.08.24==Святая Русь

Чем свята Русь? Можно ли говорить о «русском Православии» как об особенной ветви вселенского Православия? Как следует относиться к заявлением о превосходстве российского народа над всеми остальными? Цитаты о святой Руси Следует иметь в виду, что со времени создания понятия “Святая Русь” в него могли вкладываться различные значения, в том числе сомнительного и ложного характера.

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