25.08.24==Святая Русь

Чем свята Русь? Можно ли говорить о «русском Православии» как об особенной ветви вселенского Православия? Как следует относиться к заявлением о превосходстве российского народа над всеми остальными? Цитаты о святой Руси Следует иметь в виду, что со времени создания понятия “Святая Русь” в него могли вкладываться различные значения, в том числе сомнительного и ложного характера.