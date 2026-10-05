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5koleso.ru

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Компания Teknorot вошла в рейтинг Turkiye R&D 500

Рейтинг, подготовленный уже в 13‑й раз, охватывает компании из разных отраслей турецкой экономики и оценивает их деятельность в области исследований, разработок и инноваций.

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