Михаил Галустян женился на Лилии Киосе: смотрим фото обладательницы кольца за пять миллионов

СМИ стало известно о планах пары на будущее. фото: СоцсетиРанее мы уже знакомили наших читателей с новой возлюбленной Михаила, подробнее об этом можно узнать в материале Новая девушка Михаила Галустяна: сексуальную Лилию Киосе он уже представил друзьям (фото).