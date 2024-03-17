Крымское информ...
В Феодосии для воспитанников интерната провели интерактивную экскурсию по святым местам округа

Волонтеры «Центра развития Феодосии» в Прощеное Воскресенье  организовали интерактивную экскурсию по святым местам округа для воспитанников Феодосийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

