В Швеции раскритиковали возмущенного шуткой про украинок в публичных домах посла

Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox Посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк возмутился шутке про работающих в публичных домах украинок, прозвучавшей в юмористическом шоу "Иммигранты – шведам" телеканала SVT, но дипломата с его претензиями раскритиковали, сообщает газета Aftonbladet.