Evolute запустил производство кроссовера i-Sky по полному циклу в России

Модель заняла место между городским кроссовером i-Joy и гибридным i-Space в линейке Evolute Электромобильный бренд Evolute начал выпуск электрического кроссовера i-Sky по полному циклу на предприятии в Липецкой области.
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