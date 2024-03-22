Минтранс ввел максимальный уровень безопасности

ТАСС/Рамиль Ситдиков Минтранс РФ ввел максимальный уровень безопасности на объектах транспортной инфраструктуры после теракта в "Крокус Сити Холле", о чем сообщили представители ведомства в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии