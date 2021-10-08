«Впервые в истории Украины»: президент Владимир Зеленский помиловал 31 военнослужащего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного военного, «учитывая их заслуги перед государством».
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