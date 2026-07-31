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Газета.ру

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F6: хакеры собирают данные родных участников СВО через фальшивые сайты Минобороны

F6: хакеры собирают данные родных участников СВО через фальшивые сайты Минобороны

Киберпреступники начали использовать новую схему сбора персональных данных родственников участников СВО, создавая поддельные сайты Министерства обороны с предложением зарегистрироваться для участия в церемонии передачи государственных наград.

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