F6: хакеры собирают данные родных участников СВО через фальшивые сайты Минобороны

Киберпреступники начали использовать новую схему сбора персональных данных родственников участников СВО, создавая поддельные сайты Министерства обороны с предложением зарегистрироваться для участия в церемонии передачи государственных наград.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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