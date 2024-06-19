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Один "бахнет", другой сузит свои границы, а 3й потеряет всё за день – Геополитические расклады США, Европы и России

Один "бахнет", другой сузит свои границы, а 3й потеряет всё за день – Геополитические расклады США, Европы и России

В отношениях Запад — Россия на сегодня можно выделить три доминирующие позиции: это «договорняк», резкая и медленные эскалации в борьбе за экзистенциальные интересы.

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Комментарии
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Олег Орлов
Ещё в 1949 году был снят мультфильм &quot;Скорая помощь&quot;. Прекрасно иллюстрирует и наши 90-е... Только заяц- Леня Голубков, морковная тушенка- ножки Буша. Ну а шкурки зайцев- наши активы. https://youtu.be/IgVEaAJKP_U?si=O9wCX_xa6OW4THce
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youtu
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20 час.
Natalija Osminina
Европу поделят на зоны влияния (восточная отойдет России). И какое-то время она еще поживет, пока через 10 лет Западная зона Великобритании не начнет превращаться в Халифат.
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20 час.
Natalija Osminina
Это же очевидно даже по нарисованной картинке.  Россия протягивает руку  Европе-Восточная Европа остается с Россией. Та же история, что и с Украиной- Восточная ушла к России, Западная- тянется к Европе, центральная Украина станет безлюдной. Восточная Европа будет Российской зоной влияния. Западная - англосаксонской. А центральная  Европа- буферной зоной между ними, из которой  целые страны тоже будут переходить либо ту, либо в другую сторону.
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18 час.

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