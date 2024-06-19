Один "бахнет", другой сузит свои границы, а 3й потеряет всё за день – Геополитические расклады США, Европы и России

Ещё в 1949 году был снят мультфильм "Скорая помощь". Прекрасно иллюстрирует и наши 90-е... Только заяц- Леня Голубков, морковная тушенка- ножки Буша. Ну а шкурки зайцев- наши активы. https://youtu.be/IgVEaAJKP_U?si=O9wCX_xa6OW4THce

Европу поделят на зоны влияния (восточная отойдет России). И какое-то время она еще поживет, пока через 10 лет Западная зона Великобритании не начнет превращаться в Халифат.

Natalija Osminina

Это же очевидно даже по нарисованной картинке. Россия протягивает руку Европе-Восточная Европа остается с Россией. Та же история, что и с Украиной- Восточная ушла к России, Западная- тянется к Европе, центральная Украина станет безлюдной. Восточная Европа будет Российской зоной влияния. Западная - англосаксонской. А центральная Европа- буферной зоной между ними, из которой целые страны тоже будут переходить либо ту, либо в другую сторону.